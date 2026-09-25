27型WQHDの最適解はコレ！ 最大240Hz＆1msのREGZA製ゲーミングディスプレーがタイムセールで3万円台

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REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、REGZAの27型WQHDゲーミングディスプレー「RM-G276N」が販売中だ。参考価格は5万600円だが、タイムセールにより38％オフの3万1500円で購入できる（9月24日時点）。

本製品は、WQHD（2560×1440ドット）のFast IPSパネルを搭載した27型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は1ms、インターフェースはHDMI×2・DisplayPortなど。そのほか、sRGB:99％カバー、HDR10対応なども特徴だ。

27型WQHDゲーミングディスプレーを選ぶならコレ

ユーザーレビューを見ると“画質がすごくきれい／WQHD×27型の最適解／PS5でゲームをするならコレで十分”といった声が寄せられている。現時点では38％オフの価格で買えるため、27型WQHDのゲーミングディスプレーが欲しい、240HzのリフレッシュレートでFPSをプレイしたい人にオススメだ。