Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第758回
スティックのテンション調整可能なXBOXゲームコントローラー「VADER5 S」はいかが？
2026年09月25日 22時00分更新
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FLYDIGIのXBOX用有線ゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、FLYDIGIのXBOX用有線ゲームコントローラー「VADER5 S」が販売中だ。価格は9072円。
自分好みの調整が可能なゲームコントローラー
本製品は、XBOX公式ライセンス取得済みの有線ゲームコントローラー。ドリフトが発生しにくく、デッドゾーンも少ないホールエフェクトセンサースティックのほか、40gfから100gfの間でスティックのテンション調整が可能なダイアル、高速なフィードバックが可能な「ロータリーDパッド 2.0」などが特徴。
自分好みの調整ができることがポイントになっているようだ。気になった人はチェックしてみては？
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