スティックのテンション調整可能なXBOXゲームコントローラー「VADER5 S」はいかが？

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FLYDIGIのXBOX用有線ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、FLYDIGIのXBOX用有線ゲームコントローラー「VADER5 S」が販売中だ。価格は9072円。

自分好みの調整が可能なゲームコントローラー

本製品は、XBOX公式ライセンス取得済みの有線ゲームコントローラー。ドリフトが発生しにくく、デッドゾーンも少ないホールエフェクトセンサースティックのほか、40gfから100gfの間でスティックのテンション調整が可能なダイアル、高速なフィードバックが可能な「ロータリーDパッド 2.0」などが特徴。

自分好みの調整ができることがポイントになっているようだ。気になった人はチェックしてみては？