Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第756回
Switch 2用ヘッドセットを安さで選ぶならコレ！ 3000円台で手に入って2年保証も
2026年09月25日 21時30分更新
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PowerAの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、PowerAの有線ゲーミングヘッドセット「パワーエー 有線ヘッドセット for Nintendo Switch 2 – ブラック」が販売中だ。価格は3455円。
本製品はNintendo Switch 2や初代Switchに対応する有線ゲーミングヘッドセット（任天堂ライセンス製品）。クッション性と通気性に優れた軽量なイヤーパッドのほか、50mm径ダイナミックドライバー、取り外し可能なブームマイクなどが特徴となっている。
3000円台のSwitch用ゲーミングヘッドセット
ユーザーレビューを見ると“マジで性能が良い／思った以上に軽い／マイクもちゃんと拾ってくれる”といった声が寄せられている。3000円台の価格や携帯性、装着感などを評価する声が多い模様。安価なSwitch用ゲーミングヘッドセットが欲しい人はチェックしてみては？
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