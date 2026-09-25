240Hz＆0.5msのヌルヌル液晶が1万3980円！ デルのフルHDゲーミングディスプレーがタイムセール中

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Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、Dellの23.8型フルHDゲーミングディスプレー「SE2426HG」が販売中だ。過去価格は1万7980円だが、タイムセールにより22％オフの1万3980円で購入できる（9月24日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを搭載した23.8型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは240Hz、応答速度は0.5ms、インターフェースはHDMI×2・DisplayPortなど。そのほか、ティアリングを防ぐAMD FreeSync Premiumテクノロジー、sRGB:99％カバーなども特徴だ。

240Hz・0.5msの高スペックモデルがタイムセール中

240Hz＆0.5msの高スペックと2万円未満の価格帯が特徴の本製品。現時点では22％オフの価格で購入できる。高リフレッシュレートのモデルをお得にゲットしたい人は、早めにチェックしてみては？