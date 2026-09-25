0.1mm単位で調整可能なSteelSeriesの本格ゲーミングキーボードがタイムセールで1万円台に

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SteelSeriesのゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングキーボード「Apex Pro TKL (2023)」が販売中だ。過去価格は1万3718円だが、タイムセールにより5％オフの1万2980円で購入できる（9月24日時点）。

本製品は、ラピッドトリガーを搭載したゲーミングキーボード。アクチュエーションポイントを最短0.2mm単位、キーストロークの作動距離を約0.1mm単位で調整可能だ。そのほか、1つのキーに2つのアクションをプログラムできる2-in-1アクションキー、有機ELスマートディスプレーなども特徴。

使い勝手抜群のラピッドトリガーを搭載

ユーザーレビューを見ると“これ使ってれば間違いない／FPS用途でなくても、普段使いのキーボードとして満足度が高い／過去イチ文章入力がしやすいキーボード”といった声が寄せられている。現時点では5％オフの価格で購入可能だ。高評価のSteelSeries製ゲーミングキーボードが欲しい人は、早めにチェックしてみてはいかがだろうか。