Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第752回
0.1mm単位で調整可能なSteelSeriesの本格ゲーミングキーボードがタイムセールで1万円台に
2026年09月25日 13時00分更新
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SteelSeriesのゲーミングキーボードをチェック
Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングキーボード「Apex Pro TKL (2023)」が販売中だ。過去価格は1万3718円だが、タイムセールにより5％オフの1万2980円で購入できる（9月24日時点）。
本製品は、ラピッドトリガーを搭載したゲーミングキーボード。アクチュエーションポイントを最短0.2mm単位、キーストロークの作動距離を約0.1mm単位で調整可能だ。そのほか、1つのキーに2つのアクションをプログラムできる2-in-1アクションキー、有機ELスマートディスプレーなども特徴。
使い勝手抜群のラピッドトリガーを搭載
ユーザーレビューを見ると“これ使ってれば間違いない／FPS用途でなくても、普段使いのキーボードとして満足度が高い／過去イチ文章入力がしやすいキーボード”といった声が寄せられている。現時点では5％オフの価格で購入可能だ。高評価のSteelSeries製ゲーミングキーボードが欲しい人は、早めにチェックしてみてはいかがだろうか。
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