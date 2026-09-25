ラピトリ搭載＆ポーリングレート8000Hzなのに安いヤツ！ 超コスパのゲーミングキーボードAIM1「瞬」に注目

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AIM1のゲーミングキーボードをチェック

Amazon.co.jpにて、AIM1のゲーミングキーボード「瞬（マタタキ）」が販売中だ。価格は1万4980円。

本製品は、8000Hzのポーリングレートやラピッドトリガーが特徴のゲーミングキーボード。そのほか、テンキーレスのレイアウトをはじめ、キーの組み合わせやアクチュエーションポイントなどを自由に設定できるソフトなども特徴だ。

ポーリングレート8000Hzやラピトリ搭載のコスパモデル

ユーザーレビューを見ると“ラピッドトリガー搭載で反応がかなり良く、特に『VALORANT』などのFPSでは操作しやすい／コスパ最強クラスのラピットトリガー／初心者にもオススメできる一台”といった声が寄せられている。

8000Hzのポーリングレートやラピッドトリガーをしっかり押さえつつ、手頃な価格帯で販売されている本製品。流行りの要素をとりそろえたゲーミングキーボードが欲しい人にオススメだ。