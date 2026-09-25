Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第750回
20万円未満でゲーミングPCが欲しい？ 今ならレノボのRTX 5060搭載15.6型ノートが9％オフで買えます！
2026年09月25日 12時00分更新
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Lenovoの15.6型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.6型ゲーミングノートPC「LOQ Essential 15IRX11【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。過去価格は21万4800円だが、タイムセールにより9％オフの19万5800円で購入できる（9月24日時点）。
本製品は、インテル「Core i7-13650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
ゲームや軽めの動画編集に最適
ユーザーレビューを見ると“16GBメモリーでも快適に動く／簡単な動画編集もストレスなし／ストレージ容量も1TBと多め”といった声が寄せられている。現時点では9％オフの価格で購入可能だ。20万円未満の予算で購入を考えている人にオススメできる。
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