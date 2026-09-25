20万円未満でゲーミングPCが欲しい？ 今ならレノボのRTX 5060搭載15.6型ノートが9％オフで買えます！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

Lenovoの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.6型ゲーミングノートPC「LOQ Essential 15IRX11【Amazon.co.jp限定】」が販売中だ。過去価格は21万4800円だが、タイムセールにより9％オフの19万5800円で購入できる（9月24日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-13650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

ゲームや軽めの動画編集に最適

ユーザーレビューを見ると“16GBメモリーでも快適に動く／簡単な動画編集もストレスなし／ストレージ容量も1TBと多め”といった声が寄せられている。現時点では9％オフの価格で購入可能だ。20万円未満の予算で購入を考えている人にオススメできる。