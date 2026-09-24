PCゲームをパッドで遊びたい人に。PC・Xinput対応ホリパッドが22％オフの3000円！

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ホリのゲーミングパッド【PC用・Xinput対応】をチェック

Amazon.co.jpにて、ホリの「【ホリ】EDGE301 ゲーミングパッド【PC用・Xinput対応】」が販売中だ。参考価格は3828円だが、執筆時点では22％オフの3000円で購入できる（9月24日時点）。

本製品は、PC・Xinputに対応する有線ゲームコントローラー。250万回の耐久テストをクリアしたというボタン、十字型方向キー、連射・連射ホールド機能、振動機能などが特徴だ。

PC用ゲームコントローラーを安価に欲しいならちょうどイイかも

ユーザーレビューを見ると“有線廉価パッドの良品／コントローラーをたくさん使ってきたが、これが1番使いやすい／HORIの経験豊富さがにじみ出ている製品”といった声が寄せられている。現時点では22％オフの価格で販売中なので、PC用のゲームコントローラーが欲しい人は早めにチェックしてみては？