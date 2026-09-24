純正品より安くて多機能なら買いでしょ！ 任天堂ライセンス取得済Switch 2用コントローラーが18％オフ

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ホリのNintendo Switch 2用ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、ホリのNintendo Switch 2用ゲームコントローラー「【任天堂ライセンス商品】ワイヤレスホリパッド TURBO for Nintendo Switch 2」が販売中だ。参考価格は7980円だが、執筆時点では18％オフの6509円で購入できる（9月24日時点）。

本製品は、任天堂の公式ライセンスを取得したゲームコントローラー。摩耗による誤動作を防ぐTMRスティックや連射機能、2ボタン同時押し割り当て、ジャイロセンサー・加速度センサーなどが特徴となっている。

任天堂公式ライセンス取得済みの一台

ユーザーレビューを見ると“手にしっかりフィットする形状で、長時間プレイでも疲れにくく、ボタン配置や反応も違和感なく扱えた／スリープオフはできないが、とても素晴らしい仕上がり”といった声が寄せられている。現時点では18％オフの価格で販売中だ。純正よりも安いゲームコントローラー、公式ライセンス取得済みのゲームコントローラーが欲しい人にオススメできる。