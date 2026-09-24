Switch 2本体や周辺機器を丸ごと収納できるキャリングケース発見！ 頑丈な素材や2WAY仕様の持ち運びなど魅力いっぱい

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Switch 2用オールインワンキャリングケースをチェック

Amazon.co.jpにて、COOWPSの「Switch 2用オールインワンキャリングケース」が販売中だ。価格は3299円。

本製品は、Switch 2本体やJoy-Con、Proコントローラー、純正ドック、ACアダプター、ケーブル、イヤフォンなどを収納できるキャリングケース。最大20枚収納できるゲームカード用のスロット、衝撃を防ぐEVAハードシェル素材、防水・防塵・防汚加工、デュアルメッシュポケット、ハンドルおよびショルダーストラップの付属などが特徴。

Switch 2専用ケースの決定版

ユーザーレビューを見ると“この価格でここまでの収納力と実用性があるのは正直すごい／しっかりした作りでぴったり収まる／収納力抜群”といった声が寄せられている。

収納力と実用性を評価する声が多い模様。それでいて3000円台の価格で購入できるため、コスパは高いと言っていいだろう。Switch 2用のキャリングケースが欲しい人は本製品をチェックしてみては？