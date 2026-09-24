Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第746回
外でゲームするなら絶対装着すべき！ 2.4GHz接続の防塵防滴ワイヤレスゲーミングイヤホンがタイムセール中
2026年09月24日 19時00分更新
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SteelSeriesのワイヤレスゲーミングイヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングイヤフォン「Arctis GameBuds」が販売中だ。参考価格は2万5480円だが、タイムセールにより14％オフの2万1973円で購入できる（9月24日時点）。
本製品は、PCや家庭用ゲーム機、スマートフォンなどのデバイスに対応するワイヤレスゲーミングイヤフォン。2.4GHzワイヤレス（USB Type-Cドングル）とBluetoothの接続に両対応している。そのほか、アクティブノイズキャンセリング機能や200以上のゲームや音楽に適したイコライザープリセット、40時間のロングバッテリーなどが特徴だ。
自宅だけでなく外出先のお供にも良いかも
ユーザーレビューを見ると“FPSゲームでも全く問題なし／耳のフィット感は抜群で、つけていてストレスを感じない”といった声が寄せられている。現時点では14％オフの価格で販売中だ。自宅や外でゲームや音楽を楽しみたい人にオススメできる。気になった人はチェックしてみては？
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