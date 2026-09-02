【期間限定】高性能とモバイルを両立したビジネスノートPCが欲しいなら「VAIO SX14-R」の一律3万3000円オフに注目

「VAIO SX14-R」が一律3万3000円オフ

VAIOは2026年9月18日(金)9時59分までの期間限定で、直販サイトVAIOストアにて14型ハイエンドモバイルノートPCの「VAIO SX14-R」を対象としたキャンペーンを実施中。

カスタマイズモデルのほか、ファインレッド色モデル、勝色特別仕様、ALL BLACK EDITIONいずれも3万3000円オフとなる。

■VAIO SX14-R カスタマイズモデル ;Copilot+ PC……23万6500円～

■VAIO SX14-R ファインレッド ;Copilot+ PC……23万6500円～

■VAIO SX14-R | 勝色特別仕様 ;Copilot+ PC……28万500円～

■VAIO SX14-R | ALL BLACK EDITION ;Copilot+ PC……27万5000円～

※すべて3万3000円引き後の価格。

VAIOの最上級モデルがお得に買えるチャンス！

「VAIO SX14-R」は14型（16:10）液晶搭載のハイエンドノートPC。CPUはCore Ultraシリーズを選択可能で、AI活用に優れたCopilot+ PCとして十分な性能が約束されている。また、最薄部13.9mm、重量は約958g～と薄型軽量を実現。スペックと携帯性を両立させたVAIOの最上級モデルだ。

標準のメーカー保証は1年（4年まで延長可能）、メンテナンスパックを選択すれば3年以内に一度、クリーニング・メンテナンス・バッテリーパック交換ができる（ワイドではキーボード交換が追加）。洗練されたモバイルビジネスノートPCを所有したい人なら、この機会を逃す手はないだろう。