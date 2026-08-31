Core i7＋16GB搭載VAIOが16万9800円。Microsoft 365、マウスとケースも付属
2026年08月31日 16時30分更新
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Core i7＋16GB搭載「VAIO F16」が16万9800円
VAIOストアでは、16型ノートPC「VAIO F16（VJF1618）」を169,800円で販売中。Core i7-1355U、16GBメモリ、512GB SSDを搭載し、Microsoft 365 Personal（24か月版）も付属する。
さらに、ワイヤレスマウスとVAIOオリジナルPCケースの2大特典付き。PC本体には3年保証が付帯し、通常のメーカー保証に加えて2年目、3年目も無料延長サポートを受けられる。
16型WUXGAの大画面、傾斜キーボードも採用
販売ページ表示価格：169,800円
VAIO F16は、解像度1920×1200ドットの16型ワイドディスプレーを搭載。画面を開くとキーボードが自然な角度に持ち上がる傾斜キーボードを採用しており、長時間のタイピング時に手首へかかる負担を軽減する設計だ。
指紋認証と顔認証にも対応。品質面では、液晶加圧試験やキーボード水かけ試験、キーボード打鍵試験を実施しているほか、長野県安曇野市の工場で1台ずつ120項目以上をチェックしている。
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