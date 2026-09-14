超お買い得ゲーミングノート発見！ RTX 5060＆メモリ32GB搭載15.6型が11万円オフで買える

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Lenovoの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、Lenovoの15.6型ゲーミングノートPC「LOQ 15IRX10」が販売中だ。参考価格は33万4799円だが、タイムセールにより33％オフの22万4280円で購入できる（9月14日時点）。

本製品は、インテル「Core i7-14700HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」を搭載した15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは512GB M.2 SSD、解像度はフルHD（1920×1080ドット）、リフレッシュレートは最大144Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

タイムセールで約11万円オフ！

ユーザーレビューを見ると、“ゲームがサクサク／このスペックでこの値段は納得／セールだったけど値段以上の満足度”といった声が寄せられている。現時点では33％オフの価格で購入可能だ。RTX 5060 Laptop GPU搭載のゲーミングノートPCが欲しい人、セール価格で手に入れたい人にオススメできる。