PS5に最適化された星4.4のワイヤレスゲーミングヘッドセットが20％オフで爆売れ中

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SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、SteelSeriesのワイヤレスゲーミングヘッドセット「Arctis Nova 5P white」が販売中だ。参考価格は1万9980円だが、タイムセールにより20％オフの1万5980円で購入できる（9月24日時点）。

本製品は、PlayStation 5向けに最適化されたワイヤレスゲーミングヘッドセット。高磁力のネオジウムマグネティックドライバーに加え、100個以上のイコライザー設定、2.4GHzのワイヤレス接続が可能なUSB Type-Cドングル、最大60時間のバッテリーなどが特徴だ。

幅広いデバイスに接続できるゲーミングヘッドセット

ユーザーレビューを見ると、“音もいいし耳も痛くない／音質や装着感、機能面も優れている”といった声が寄せられている。現時点では20％オフの価格で販売中だ。PS5をはじめ、ゲーミングPCやモバイルに接続できるゲーミングヘッドセットが欲しい人は、本製品をチェックしてみては？