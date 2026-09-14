GameSirの上級機ゲームコントローラーが待望のセール！ 新型G7 Pro入手のチャンスだ

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GameSirのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのゲームコントローラー「GameSir G7 Pro（メタリックシルバー）」が販売中だ。参考価格は1万2999円だが、タイムセールにより14％オフの1万1199円で購入できる（9月14日時点）。

本製品は、XBOX公式ライセンスを取得したゲームコントローラー。有線・2.4GHz・Bluetoothの3モード接続に対応し、XBOX Series X|S・XBOX One、PC、Androidに接続可能だ。そのほか、ドリフト防止のTMRスティック、1000Hzのポーリングレート、切り替え式ホールエフェクトトリガー＆光学式ボタンなどが特徴。

所有欲を満たしてくれるメタリックシルバー

ユーザーレビューを見ると、「ハイエンドらしく、性能にこだわった一品」「高精度なスティック操作や低遅延なプレイを楽しみたい人にオススメ」「メタリックシルバーの外観がかっこよく、所有欲を満たしてくれる」といった声が寄せられている。現時点では14％オフの価格で買えるため、メタリックシルバーに惚れた人やXBOX・PC・Androidに対応するゲームコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？