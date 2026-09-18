16型で最大22.2時間、30分で約50％まで充電！ ASUS「Vivobook 16」が17％オフの9万727円

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【Amazonタイムセール】ASUS ノートパソコン「Vivobook 16（X1607QA-PU85W）」をチェック！

ASUSのノートパソコン「Vivobook 16（X1607QA-PU85W）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格108,909円から17％オフの90,727円で販売中。

ASUS「Vivobook 16（X1607QA-PU85W）」は、充電上限を80％に設定してバッテリーの劣化を抑えるバッテリーケアモードを備え、USB Type-Cからの充電にも対応する。さらに16:10の16型ディスプレーは、一般的な16:9より縦方向の表示領域が広い。長い駆動時間に、USB Type-C充電と縦に広い画面を組み合わせた16型ノートだ。

①Snapdragon X搭載、NPUは45TOPS

CPUはSnapdragon X X1-26-100で、メモリは8GB LPDDR5X-8448、ストレージは256GB SSD。Qualcomm Hexagon NPUは45TOPSで、AIノイズキャンセリングや背景ぼかしなどの映像・音声処理にも対応する。

②16:10の16型画面、テンキーも搭載

16型ディスプレーは1920×1200ドットの16:10で、表面はノングレア仕様。102キーの日本語キーボードにはテンキーを備える。大型タッチパッドではジェスチャーによる音量や明るさの調整にも対応している。

③最大22.2時間駆動、30分で約50％充電

バッテリー駆動時間はアイドル時で最大約22.2時間、動画再生時でも約19.6時間。付属のACアダプターを使えば30分で約50％まで充電できる。本体は約1.88kg。

製品スペック

【CPU】Snapdragon X X1-26-100

【メモリ】8GB LPDDR5X-8448

【ストレージ】256GB SSD（PCIe 4.0 x4 NVMe/M.2）

【ディスプレー】16型、1920×1200ドット、16:10、ノングレア、60Hz