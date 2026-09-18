画面と音が妙に濃い！ 2560×1600、4スピーカー搭載のLenovo「Idea Tab」が3万7400円

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【Amazonタイムセール】Lenovo 11型タブレット「Idea Tab（ZAFR0013JP）」をチェック！

Lenovoの11型タブレット「Idea Tab（ZAFR0013JP）」がAmazonでタイムセール対象。3万7400円で販売中。

4基のスピーカーを備え、ドルビー・アトモスにも対応するなど、「Idea Tab」はディスプレーだけでなく音にも構成を振っている。内蔵ストレージは128GBで、microSDカードは最大2TBまで対応。約12時間使えるバッテリーも搭載する。

①2560×1600の11型、10点マルチタッチにも対応

11型ワイドパネルは2560×1600ドット、アスペクト比16:10で、10点マルチタッチに対応。Miracastも利用できる。カメラは前面500万画素、背面800万画素を搭載し、背面側はオートフォーカスに対応している。

②4スピーカー搭載、ドルビー・アトモス対応

スピーカーを4基搭載し、オーディオ機能はドルビー・アトモスに対応。マイクも1基備える。インターフェースにはマイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャックがあり、USB 2.0 Type-Cポートも搭載している。

③最大2TBのmicroSD、約12時間駆動

内蔵ストレージは128GBで、microSDメディアカードリーダーは最大2TBまで対応可能。メモリーは4GB LPDDR4Xで、拡張・増設には対応しない。7040mAhのバッテリーを搭載し、使用時間は約12時間となっている。