Amazonセール情報大紹介！ 第2291回
画面と音が妙に濃い！ 2560×1600、4スピーカー搭載のLenovo「Idea Tab」が3万7400円
2026年09月18日 17時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Lenovo 11型タブレット「Idea Tab（ZAFR0013JP）」をチェック！
Lenovoの11型タブレット「Idea Tab（ZAFR0013JP）」がAmazonでタイムセール対象。3万7400円で販売中。
4基のスピーカーを備え、ドルビー・アトモスにも対応するなど、「Idea Tab」はディスプレーだけでなく音にも構成を振っている。内蔵ストレージは128GBで、microSDカードは最大2TBまで対応。約12時間使えるバッテリーも搭載する。
①2560×1600の11型、10点マルチタッチにも対応
11型ワイドパネルは2560×1600ドット、アスペクト比16:10で、10点マルチタッチに対応。Miracastも利用できる。カメラは前面500万画素、背面800万画素を搭載し、背面側はオートフォーカスに対応している。
②4スピーカー搭載、ドルビー・アトモス対応
スピーカーを4基搭載し、オーディオ機能はドルビー・アトモスに対応。マイクも1基備える。インターフェースにはマイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャックがあり、USB 2.0 Type-Cポートも搭載している。
③最大2TBのmicroSD、約12時間駆動
内蔵ストレージは128GBで、microSDメディアカードリーダーは最大2TBまで対応可能。メモリーは4GB LPDDR4Xで、拡張・増設には対応しない。7040mAhのバッテリーを搭載し、使用時間は約12時間となっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2290回
トピックス16型で最大22.2時間、30分で約50％まで充電！ ASUS「Vivobook 16」が17％オフの9万727円
-
第2289回
トピックスLenovoのRyzen 7ノートが5万円安い！ 16GB＋512GBの「IdeaPad Slim 3」が11万4800円
-
第2288回
トピックスRTX 5050搭載ゲーミングノートが16万9800円！ MSI「Cyborg 15」がタイムセールに
-
第2287回
トピックス60分の録音が約6分で文字に！ AnkerのウェアラブルAIボイスレコーダー「Soundcore Work」が1万9990円
-
第2285回
トピックス1杯分なら約70秒で加熱！ 38～100℃を1℃刻みで選べるエペイオスの電気ケトルが15％オフの7630円
-
第2285回
トピックス全身鏡ってこんなに軽いの!? 約1.2kgで割れないアイリスオーヤマのフィルムミラーが9855円
-
第2284回
トピックス2万円台前半でSIMも使える！ 8.7型のPHILIPSタブレット「T7335」がタイムセール
-
第2283回
トピックスApple「MacBook Neo」がAmazonでタイムセールに！ A18 Pro搭載モデルが12万9800円
-
第2282回
トピックス前にも後ろにもカメラ!? 画面は10点タッチ対応、NECの11.6型「2 in 1ノート」が1万9800円
-
第2281回
トピックス過去1カ月で2000点以上購入！ 水勢4段階、ノズル位置7段階で選べる東芝の温水洗浄便座が1万6131円
- この連載の一覧へ