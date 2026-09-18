Amazonセール情報大紹介！ 第2292回
100インチのテレビって今いくら？ 4K倍速液晶のREGZAがAmazonでタイムセール中
2026年09月18日 18時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】REGZA 100インチ4K液晶テレビ「100E670R」をチェック！
REGZAの100インチ4K液晶テレビ「100E670R」がAmazonでタイムセール対象。参考価格660,000円から36％オフの420,000円で販売中。
100インチと聞いても大きさを想像しにくいが、REGZA「100E670R」は横幅だけで2mを超える。購入前に搬入可能なサイズか確認が必要なほど、とにかくデカい。7スピーカーとウーファーを搭載し、Dolby Atmosにも対応。100インチの大画面と立体音響を組み合わせた一台だ。
①地デジのノイズを抑えるAIビューティ
「地デジAIビューティ」を搭載し、地上デジタル放送で気になるノイズを低減して、映像をよりクリアに表示する。100インチの4K液晶は120Hzの倍速表示にも対応しており、画面の大きさだけでなく映像機能も備えている。
②7スピーカーで鳴らす重低音立体音響
「レグザ重低音立体音響システム Z」を採用。7スピーカーとウーファーを搭載し、高音から重低音までクリアで立体感のある迫力のサウンドを再生する。Dolby Atmosにも対応し、映像とともに音響にも機能を盛り込んでいる。
③テレビと会話できるAIボイスナビ
「レグザAIボイスナビゲーター」を搭載し、REGZAとの会話を通じて見たいコンテンツを探せる。AirPlay 2や画面ミラーリング、ダブルウィンドウにも対応するなど、複数の機能を備えている。
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