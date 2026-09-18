ゲームコントローラーのメーカーが、最近作り始めている面白いもの【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も午後となり、ますますの盛り上がりを見せています！

さて、訪れたのはDongguan 3e Electronicsというメーカーのブース。

こちらはもともと、ゲーム用のコントローラーなどを使っている工場としてスタートしていますが、近年はIP関連製品の制作にも着手しているとのこと。

AIを使って、対話できるマスコットなども開発しているということでした。まだ一般向けに発売される前の、面白いあれこれに思いがけず会場で出会えると、ちょっと嬉しい気分になります。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！