「いますぐ買えます」即売会も楽しい、東京ゲームショウ2026【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も盛り上がってます！

巨大なキーボードが目印になっているのは、Keychron。目をひくディスプレイです。

同社のキーボードやマウスなどを展示しているだけでなく、ワイヤレストラックボールの「Keychron Nape Pro」は、その場で買うこともできます！ こんな風に、気になるアイテムの一部を購入できるのも、東京ゲームショウの楽しいところですね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！