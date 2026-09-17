東京ゲームショウ2026レポート

ゲームもPCパーツも全部盛り！ AORUSブースでスト6＆Forzaを遊び倒す【TGS2026特集】

文●Zenon、ASCII　編集●ASCII

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人気タイトルを遊びまくれる！ AORUSブースは試遊も展示も盛りだくさん

　AORUSブースでは、ゲーミングPCや周辺機器を実際に体験できる試遊コーナーが充実。『ストリートファイター6』をはじめ、『ドラゴンズドグマ』や『FINAL FANTASY VII』関連タイトル、『鬼武者』など、注目タイトルを高性能なゲーミング環境でプレイできた。

　さらに、レーシングゲーム『Forza』をハンドルコントローラーで楽しめる試遊台も用意。画面を眺めているだけでは分からない、操作感や没入感を実際に確かめられるのがうれしいところ。PCゲーム好きなら、あれもこれも触ってみたくなるブースだ。

　ハードウェア展示にも注目。GIGABYTEの創業40周年を記念したマザーボードなどが並び、同社のPCパーツメーカーとしての歴史もしっかりアピールしていた。最新ゲームを遊びつつ、こだわりのPCパーツも眺められる、AORUSらしい“ゲーミング全部盛り”の展示となっていた。

　アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

　最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！

東京ゲームショウ2026、会場の模様

 

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