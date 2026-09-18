「壱百満天原サロメ」のコラボキーボードがすごくいい仕上がりです【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も盛り上がってます！

ゲーミングマウスやゲーミングキーボードなど、ゲーミング周辺機器を取り扱うKIBUのブースを訪れました。

バーチャルライバーの「壱百満天原サロメ」とのコラボレーションキーボードとマウスが展示されています。とてもいい仕上がり！ ファンの方なら、この雰囲気で統一した環境を構築したいところですね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！