会場で、見たこともないようなかわいいキーボードに出会いました【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も午後となり、ますますの盛り上がりを見せています！

見たこともないようなユニークな製品に出会えるのも、ゲームショウの楽しさ！

Dongguan Gaoxd Precision Industryという企業のブースでは、トランスルーセントな透き通ったフレームやキーキャップのキーボードが展示されていました。

ポップで、すこしY2Kのような雰囲気もあって、かわいいですね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！