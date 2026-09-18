ゲームショウで、人気すぎてもう完売してしまったアイテム「BlocPad」【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も盛り上がってます！

コントローラーやアーケードコントローラーなどを取り扱うmoimateのブースにきました。

VTuberの「天宿なげき」とのコラボレーションモデルなどが展示されています。キーホルダー型の小さいゲームパッド「BlocPad」もブース内で販売。ただし、人気すぎて本日分は午前中に、すでに完売してしまったそうです。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！