FPSに特化したゲーミング専用オーディオガジェットを発見！【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も盛り上がってます！

大手のブースが目立ちますが、スタートアップや、海外の中小メーカーに出会えるのも、ゲームショウの醍醐味！

Fosi Audioのブースを訪問しました。

2017年設立の同社は、もともとスピーカーやアンプといったオーディオ製品のメーカーですが、近年はゲーミングオーディオの分野にも参入しています。

展示されていたDACは、足音や移動音といったFPSゲームにおける重要なサウンドを強調する設計の、ゲームに特化した製品！ ゲームにおいて「音」って、大事ですよね。キーボードやマウス、モニターなどにひと通りこだわったら、次は音環境のグレードアップを目指す……それが、よりいい環境への道かもしれません。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！