とにかくうす〜い！ 0.33mmの極薄ガラスマウスパッドに出会った【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も午後となり、ますますの盛り上がりを見せています！

TALONGAMESのブースを訪れました。

気になったのがブース正面に展示されていた、極薄ガラスマウスパッド。0.33mmという薄さで、フェザーグライド・ナノコーティングという加工が施されています。

ゲーミングアームカバーが展示されているのも珍しい！ このあたりの小物で、プレイフィーリングってけっこう変わりますよね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！