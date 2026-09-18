『にゃんたじあ！』コラボのキーボードが、あまりにも、にゃんたじあ！ですわ……【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も盛り上がってます！

ATK Gearなど、海外のゲーミングデバイスを取り扱うRabbit0のブースを訪れました。

キーボードやマウス、ヘッドセットといった取り扱い製品の展示のほか、イラストの描かれたマウスパッドなどが印象的。

特にすごかったのが、VTuberプロジェクト『にゃんたじあ！』とのコラボレーション製品が並んだ棚です。それぞれのイメージカラーを纏ったキーボードは、圧巻ですね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！