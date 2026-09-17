『白き鋼鉄のX 3』をいち早くプレイ！ 試遊で缶バッジもゲットできるぞ！【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。初日は大盛況！

インティ・クリエイツのブースを訪れました。

同社は、『白き鋼鉄のX3』やNintendo Switch 2版の『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングルエディション』、『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』などを出展。すべてのタイトルを実際に試遊できますので、シリーズのファンの方はぜひとも訪れたいですね。

さらに、試遊した退場者は、缶バッジをもらえます！

『ガンヴォルト』のキャラクターに扮したコンパニオンさんたちが近くにいるので、見つけやすいはず！

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！