FF7の「アレ」と写真を撮りたい、撮るしかない。充実のスクエニブース【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。初日は大盛況でした！

この記事では、スクウェア・エニックスブースの模様をレポート。

『ファイナルファンタジー 7 リベレーション』をイメージした特大パネルなどを中心に、『ドラゴンクエストモンスターズ4』『ロマンシング サガ3』『ファイナルファンタジー レゾナンス』など、さまざまなタイトルを展示しています。

各タイトルをイメージしたフォトスポットも用意されており、ゲームの世界観を楽しめるのも特徴です。この美術のこだわりようは、さすがの大手ゲームメーカーですね。

『ロマンシング サガ3』のコレクターズエディションは、ちょっと欲しくなってしまいました。いかがですか、この豪華さ。欲しくなりませんか？

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！