幕張に「超大型巨人」が出現してるんですが……。ゲームショウに……。【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。初日は大盛況！

コーエーテクモゲームスのブースは、すごい充実度です！

『Wo Long 2』や『真・三國無双2』のリマスター版など、同社を代表するアクションゲームはもちろん、『進撃の巨人3』や『カリアのアトリエ』など、バラエティー豊かなタイトルを展示。

ブースでひときわ目を引くのが『進撃の巨人』に登場する「超大型巨人」です。巨人の顔は迫力満点で、インパクト抜群！

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！