ゲーマーの夢を具現化したかのような充実空間！ コルセアブースがおもしろい【TGS2026特集】

幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。本日は初日！

コルセアのブースでは、CORSAIRやElgatoの周辺機器を多数展示。アスキーのイベントでもたびたび展示させてもらっているブランドです。

Vチューバーやeスポーツ選手とのコラボレーションモデルのほか、国内正規代理店を務めるFanatecのレーシングコントローラーも展示。こちらは、試遊台も用意されていて、実際に体験できます。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！