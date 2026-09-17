東京ゲームショウ2026レポート 第28回
ゲーマーの夢を具現化したかのような充実空間！ コルセアブースがおもしろい【TGS2026特集】
2026年09月17日 15時15分更新
幕張メッセで、開催中の東京ゲームショウ2026。本日は初日！
コルセアのブースでは、CORSAIRやElgatoの周辺機器を多数展示。アスキーのイベントでもたびたび展示させてもらっているブランドです。
Vチューバーやeスポーツ選手とのコラボレーションモデルのほか、国内正規代理店を務めるFanatecのレーシングコントローラーも展示。こちらは、試遊台も用意されていて、実際に体験できます。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事をどんどん掲載。さらに、現地の速報レポはもちろん、注目のゲーミングガジェットを、編集部メンバーが熱意たっぷりに紹介する特別中継も配信します！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん載せていきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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