1990年に光栄から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された「信長の野望」シリーズ3作目

ハムスターは9月9日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『コンソールアーカイブス 信長の野望･戦国群雄伝』を配信すると発表。配信日は2026年9月10日、価格は800円だ。

『信長の野望･戦国群雄伝』は、1990年に光栄から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された本格派シミュレーション・ウォーゲーム。このゲームはプレイヤーが戦国大名となり、個性あふれる数々の武将を配下に従え、戦略・戦術の限りを尽くして、関東・中部をはじめとする全38ヶ国を統一していく。

前作『信長の野望･全国版』からさらにパワーアップし、2編のシナリオから成るマルチシナリオ方式、HEX戦には野戦と籠城戦が追加され、そして約400名におよぶ実在武将が登場。自分の領地を富ませ、個性豊かな家臣団をうまく統率、操縦しながら、戦争や外交によって勢力を広げて天下統一を目指そう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス 信長の野望･戦国群雄伝

ジャンル：シミュレーションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年9月10日

プレイ人数：1～4人

価格：800円

©1990 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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