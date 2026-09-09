1990年に光栄から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された「信長の野望」シリーズ3作目
『信長の野望･戦国群雄伝』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」で9月10日に配信！
ハムスターは9月9日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『コンソールアーカイブス 信長の野望･戦国群雄伝』を配信すると発表。配信日は2026年9月10日、価格は800円だ。
『信長の野望･戦国群雄伝』は、1990年に光栄から8ビットの家庭用ゲーム機向けに発売された本格派シミュレーション・ウォーゲーム。このゲームはプレイヤーが戦国大名となり、個性あふれる数々の武将を配下に従え、戦略・戦術の限りを尽くして、関東・中部をはじめとする全38ヶ国を統一していく。
前作『信長の野望･全国版』からさらにパワーアップし、2編のシナリオから成るマルチシナリオ方式、HEX戦には野戦と籠城戦が追加され、そして約400名におよぶ実在武将が登場。自分の領地を富ませ、個性豊かな家臣団をうまく統率、操縦しながら、戦争や外交によって勢力を広げて天下統一を目指そう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス 信長の野望･戦国群雄伝
ジャンル：シミュレーションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年9月10日
プレイ人数：1～4人
価格：800円
©1990 コーエーテクモゲームス All rights reserved.
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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