Phoenixx（フィーニックス）は9月15日、第5回目となるインディーゲームの祭典「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2027」を開催することが決定したと発表。開催日は、2027年3月27日（ビジネスデー）と28日（一般公開日）となる。

吉祥寺で生まれた「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」は、2023年の初開催から回を重ね、今回で5周年を迎える。これまで4回の開催を通じて、多くのクリエイターやゲームファン、企業・団体の参加により、来場者数が2万人を超えるまでに成長したという。

会場には多数のインディーゲームが集まり、クリエイターとユーザー、そしてクリエイター同士の新たな出会いや交流が生まれている。

5回目となる「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2027」では、これまで大切にしてきた「クリエイターファースト」の考え方を軸に、この場だからこそ生まれる出会いや交流をさらに広げ、インディーゲームの新たな可能性を発見できる場を目指すとのこと。

5周年を記念したさまざまな企画も予定しているので、今後の発表にもぜひ期待しよう。

また、開催にともない、本日より出展クリエイターの募集を開始。出展費用は無料。自身のゲームをより多くのユーザーに届けたい、クリエイター同士で交流したい、これから世界へ羽ばたくきっかけをつくりたいなど、興味のあるクリエイターはぜひとも応募してみよう。

■出展無料！ 「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2027」出展クリエイター募集

「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」では、インディーゲームを中心に、ジャンルや規模、活動地域を問わず、さまざまなクリエイターの作品が集まる。これまでの開催では、まだ広く知られていない作品とゲームファンが出会うだけでなく、クリエイター同士の交流や、企業・メディア関係者との新たな接点も生まれてきた。

「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2027」でも、より多くのクリエイターに作品を発表する機会を提供するため、出展クリエイターを募集している。

出展費用は無料。ゲームファンとの交流を楽しみながら、新しい出会いや可能性が生まれる2日間を、ともにつくり上げるクリエイターからの応募を待っているとのこと。

【クリエイター出展資格】

TOKYO INDIE GAMES SUMMITの一般クリエイター出展枠は、個人・サークル・小規模な独立ゲーム開発チームが、自ら制作する作品を発表し、新たなユーザーやゲーム業界との接点を得る機会を提供することを目的とした無料出展枠。以下の条件を満たす個人・団体を主な対象とする。

●応募者自身が作品の企画・開発に主体的に関わっていること

●個人、サークル、または小規模な独立ゲーム開発組織であること

●作品の展示に必要な権利を保有している、または適切な許諾を得ていること

●国内・海外は不問。なお、原則としてイベント当日に会場に立会いできる人を優先する

●イベント当日に以下条件の1点以上を試遊可能な作品を展示または頒布できること

●自作のPC用ゲームソフト（VRなども可）

●自作のスマートフォン・タブレットデバイス用アプリ

●自作のコンシューマーゲーム用ソフトウェア（メーカーが認可している手段で起動ができるものに限る）

●自作デバイスで動作するゲーム

※新刊・既刊は問いません。権利上の問題が無い作品に限り、二次創作作品も頒布・展示可能です。

上記条件を満たした応募タイトルを対象に、TIGS運営事務局にて審査を行う。なお、以下に該当する申込みは、一般クリエイター出展枠ではなく、別途企業／スポンサー出展などを案内する場合があるとのこと。

●一定規模以上の法人または企業グループによる出展

●ゲームのパブリッシング事業を継続的に行っている企業による出展

●第三者パブリッシャーとの販売・配信契約が締結されている作品

●そのほか、クリエイター出展枠の趣旨に照らし、運営事務局が企業出展に相当すると判断した場合

【出展費用】

無料

【出展申込締切】

2026年11月15日23時59分（JST）

【出展応募フォーム】

https://forms.gle/L3M2XF2VUDdKzdWK9

■協賛・協力のお願い

「TOKYO INDIE GAMES SUMMIT」では、イベントに協賛・協力できる企業・団体を募集している。出展ブースの展開やロゴの掲載といったメリットを準備いるとのことなので、興味のある企業・団体は下記の問いあわせ先へ。

●協賛・協力の問いあわせ先：contact@indiegamessummit.tokyo

【イベント概要】

イベント名：TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2027

日時：2027年3月27日 ビジネスデー／28日 一般公開日

会場：未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS（イマジナス）

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-14-13

（最寄駅：JR中央・総武線各駅停車 高円寺駅）

https://www.imaginus-suginami.jp/

ほか

主催：TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 運営事務局

公式サイト：https://indiegamessummit.tokyo/

公式X：https://x.com/TOKYO_IGS