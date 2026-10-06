【本日から】増量祭り第2弾！ カツ増しおむすび、焼そばは麺50％増でマシマシすぎ

ミニストップでは人気商品を価格据え置きで増量する「食欲解放Day増量」を9月29日から開催中です。本日10月6日からは、具材2倍の「サンドおむすび味噌カツ（大麦入り）」や、麺50％増量の「大盛 ソース焼そば」など5商品が登場します。
味噌カツは具材2倍！ 焼そばの麺50％増！
以下が10月6日発売の増量商品です。
▲サンドおむすび味噌カツ（大麦入り） 321円
【サンド具材2倍】
▲大盛 ソース焼そば（からしマヨ付） 537円
【麺50％増量】
もともと“大盛”の「ソース焼そば」がさらに麺50％増しに。
▲味わい海鮮丼 645円
【海鮮具材20％増量】
▲ジューシーハムサンド 386円
【ハム50％増量】
▲なめらかポテトサラダ 235円
【内容量20％増量】
※関東、九州の商品。その他地域では仕様・価格が異なる商品を20％増量
販売期間は10月12日まで。
第1弾の商品はこちら→（関連記事）弁当50％増、焼そばも50％増！ ミニストップが値段そのままで大盤振る舞い
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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