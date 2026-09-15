ホリは9月14日、格闘ゲームやシューティングゲームおよび「アーケードアーカイブス」シリーズに対応した仕様のアーケードコントローラー「HORI Arcade Classic Pro for Nintendo Switch 2」を発売すると発表。発売時期は2027年2月28日予定、価格は3万9980円。受注期間は9月14日～10月2日となる。

任天堂製品との適合性が確認された、正式ライセンス商品です。

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▼HORI Arcade Classic Pro for Nintendo Switch 2 製品紹介PV

https://www.youtube.com/watch?v=NgUQu_yZWFQ

＜製品の特長＞

■アーケード筐体をイメージした4種類のユニット

①スティック -タテ・ヨコ・ナナメの入力

・8方向にスティックを倒して操作できる、幅広いゲームに対応した汎用性の高いユニット。ナナメ入力をロックして、タテ・ヨコのみの4方向入力にも切り替えが可能。

・おすすめのゲーム 『クイックス』

②トラックボール -回転の入力

・埋め込まれたボールを回転させることで、マウスのような直感的な操作ができるユニット。

・おすすめのゲーム 『サイバリオン』

③パドル -ヒネリの入力

・ダイヤルをひねることで、左右方向に移動する操作ができるユニット。

・おすすめのゲーム 『アルカノイド』

④ループレバー -タテ・ヨコ・ナナメとヒネリの入力

・スティックのように8方向に操作できるほか、レバー自体をダイヤルのように回して操作する ことも可能な、1つで2通りの操作が楽しめるユニット。

・おすすめのゲーム 『フロントライン』

※一部ゲームは最適化されていない場合がございます。

■組み合わせは自由自在

左右でユニットを付け替えることができ、ゲームにあわせて好みのスタイルでプレイが可能。

■ゲームをサポートする便利機能

●連射機能搭載

・連射／連射ホールド機能

連射……ボタンを押している間だけ連射（連続で入力）する。

連射ホールド……ボタンから指を放していても、連射（連続で入力）し続ける。

・毎秒5回／10回／20回の速度調節が可能。

アサイン機能搭載

・アサイン（ボタン割り当て）機能

ASSIGNボタンを長押しすることで、特定のボタンにほかのボタンの機能を割り当てることが可能。

（例）RボタンにAボタンを割り当てる。 → Rボタンを押すとAボタンと同じ動作になる。

【製品画像】

【製品情報】

製品名：HORI Arcade Classic Pro for Nintendo Switch 2

販売：ホリ

対応機種：Nintendo Switch 2／PC（Windows）

※Nintendo Switch／Nintendo Switch（有機ELモデル）でも使用可能。

発売日：2027年2月28日予定

受注期間：2026年9月14日～10月2日

価格：3万9980円

内容物：

・コントローラー×1

・ユニット×4（スティック／トラックボール／パドル／ループレバー）

・ユニット付け外し用六角レンチ×1

・取扱説明書×1

外形寸法：（幅）約50cm×（奥行）約29cm×（高さ）約11cm

本体質量：約2.0kg（ユニット無し／ケーブルを含む）

ユニット質量：スティック 約0.4kg／トラックボール 約0.3kg／パドル 約0.3kg／ループレバー 約0.3kg

ケーブル長：約3.0m

接続方式：USB Type-A接続

【PC対応環境】

対応OS：Windows 11

必要環境：USB Type-A端子

入力方式：XInput／マウス

※本品はXInput対応のゲームにのみ対応しています。DirectInput対応のゲームには対応しておりません。

※ 本品にNintendo Switch 2は付属しておりません。

※ 本品にゲームソフトは付属しておりません。

※ 本品はワイヤレスコントローラーではありません。

※ 本品をご使用になる際は、Nintendo Switch 2 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※ Nintendo Switch 2 本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

※ チャット機能のご利用にはインターネット環境、ニンテンドーアカウント、Nintendo Switch Onlineへの加入(有料)が必要になる場合があります。

※ 本品ではamiiboを使用できません。

※ 本品は以下の機能を搭載していないため、ソフトのプレイや本体機能の使用時に一部制限があります。

・ジャイロセンサー ・加速度センサー ・モーションIRカメラ ・プレイヤーランプ ・振動機能 ・おしらせランプ ・amiiboの読み書き ・ヘッドホンマイク端子 ・スリープ解除機能

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写真と本品は多少異なる場合があります。 記載されている機能以外は搭載しておりません。 内容品に記載されているもの以外は含まれておりません。 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

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