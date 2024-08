HORIは8月27日、2024年11月7日にバンダイナムコエンターテインメントから発売予定の『太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)]に対応した、「太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ for PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC」と「太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ for Xbox Series X|S, Windows PC」を発売すると発表。

「太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ for PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC」は2024年11月7日発売予定、「太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ for Xbox Series X|S, Windows PC」は2025年春発売予定だ。価格はともに9980円となる。

本製品は、その名の通り「太鼓の達人」専用のコントローラー。太鼓部分には操作ボタンが付いており、コントローラーを持ち替えることなく、ゲーム中の操作も可能。

また、八の字型でズレにくい台座も付いており、太鼓を叩いても安定してプレイできる。台座にはバチを置ける。PCに対応しているので、PCのソフトでも「太鼓とバチ」で遊ぶことが可能だ。

太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ for PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC

【太鼓コントローラー製品仕様】

外形寸法:(幅)約23.1cm×(奥行)約22cm×(高さ)約20.5cm

質量:約950g

ケーブル長:約2m

接続方式:USB Type-A 接続

対応機種:PlayStation 5/PlayStation 4/PC(Windows)

※PCとの互換性は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、および保証はされていません。

【専用バチ製品仕様】

外形寸法:約27cm φ約2.6cm

質量:約50g(1本の重さ)

【PCで使用の場合】

必要環境:USB Type-A 端子

対応OS:Windows 11/10

入力方式:XInput

本品はXInput対応のゲームのみ対応。DirectInput対応のゲームには非対応。

【注意】

※本品をPlayStation 5およびPlayStation 4でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

※PlayStation 5およびPlayStation 4本体のシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してください。

※PlayStation 5およびPlayStation 4本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

※(PS)ボタンでPlayStation 5およびPlayStation 4本体の起動はできません。

※(PS)ボタンでPlayStation 5のレストモードおよびPlayStation 4のスタンバイモードからの復帰はできません。

※一部のPlayStation 5およびPlayStation 4規格ソフトウェア(ゲームソフト)ではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。

※本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・アダプティブトリガー ・モーションセンサー機能 ・バイブレーション(振動)機能 ・左スティック ・右スティック ・タッチパッド ・タッチパッドボタン ・マイク ・スピーカー ・ライトバー ・プレーヤーランプ ・ヘッドセット端子 ・L2 / R2アナログ入力

※ゲームソフトによっては、期間券(利用券)などを使用後遊べる時間に制限がある場合がございます。本品の接続が完了してから期間券(利用券)などをご購入ください。

※接続方法は取扱説明書の【接続方法】をご確認ください。

▼商品ページへのリンク

製品ページ:https://hori.jp/products/p5/spf-042/

購入ページ:

ホリストア:https://horistore.com/shop/a/aspf-042-pr/

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/SPF-042/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DF7B7TB5

太鼓の達人専用コントローラー 太鼓とバチ for Xbox Series X|S, Windows PC

【太鼓コントローラー製品仕様】

外形寸法:(幅)約23.1cm×(奥行)約22cm×(高さ)約20.5cm

質量:約960g

接続方式:USB Type-A 接続

対応機種:Xbox Series X|S/PC(Windows)

【専用バチ製品仕様】

外形寸法:約27cm φ約2.6cm

質量:約50g(1本の重さ)

【USBケーブル製品仕様】

ケーブル長:約3m

接続端子:USB Type-A to USB Type-C

【PCで使用の場合】

必要環境:USB Type-A 端子

対応OS:Windows 11/10

入力方式:XInput

本品はXInput対応のゲームのみ対応。DirectInput対応のゲームには非対応。

【注意】

※本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・Lスティック ・Rスティック ・振動機能 ・ステレオヘッドホン ・マイク端子 ・拡張端子 ・LT / RT アナログ入力

※ゲームソフトによっては、期間券(利用券)などを使用後遊べる時間に制限がある場合がございます。本品の接続が完了してから期間券(利用券)などをご購入ください。

※接続方法は取扱説明書の【接続方法】をご確認ください。

▼商品ページへのリンク

製品ページ:https://hori.jp/products/xsx/mbs-018/

購入ページ:

ホリストア:https://horistore.com/shop/a/ambs-018-pr/

楽天市場:https://item.rakuten.co.jp/horistore-r/MBS-018/

Amazon:https://www.amazon.co.jp/dp/B0DF7B491S