アップル「iOS 27」に隠された“ぶち犬”見つかる　その正体は…

アップルの「iOS 27」のリリース候補（RC）版から、隠しキャラクター（イースターエッグ）が見付かった。9月14日現在、複数のメディアが報じている。

【注意】 本記事で紹介しているiOS 27 RC版は、正式リリース前のテスト版という位置づけです。予期せぬ不具合が発生することもあるので、仕事・プライベートを問わず、日常使いの端末へのインストールは避けることをおすすめします。

イースターエッグの正体は、かつてMac向けのOSに搭載されていた犬のキャラクター「DogCow」。長年Macを使ってきたユーザーには懐かしい存在だ。

DogCowが隠れているのは、設定アプリの「外観」メニューにある「Liquid Glass」の項目。表示の手順は以下のとおりだ。

●DogCowのイースターエッグの出し方（iOS 27 RC版） 1.「設定」アプリを開く

2.「外観」をタップ

3.「Liquid Glass」に表示されている「Apple Park」に関する説明をいちばん下までスクロールする

4.さらに下にスクロールすると検索ボックスに「Moof!」と自動入力され、DogCowの画像が表示される

筆者がiOS 27 RC版をインストールしたiPhoneで試したところ、確かにDogCowを表示することができた。なお、筆者の環境では上記4の追加スクロールの判定がかなりシビアで、成功まで何度も試すことになったことを付け加えておく。

通常、RC版と正式版はほぼ同じ仕様となっているが、正式版ではイースターエッグの削除や変更が発生する可能性もある。9月15日以降にリリース予定の正式版をインストールしたら、DogCowがまだ住んでいるか確認してみよう。