サムスン、“ティム・クック氏”がGalaxyに機種変更とアピール　ただしニュージーランドの

サムスン・ニュージーランドは9月11日、公式インスタグラムを通じて「“ティム・クック氏”がGalaxyに機種変更した」とポストした。
同社は黒いシャツにブルージーンズ姿の男性が「Galaxy Z Fold 8」らしきスマートフォンを手にした写真と共に、「BIG NEWS: Tim Cook has switched to a Galaxy phone.（日本語訳：ビッグニュース ティム・クックがGalaxyに乗り換えました）」と投稿。9月14日現在、3万6000系以上の「いいね」を集めており、多くの注目を集めている。
男性の正体はアップルのティム・クック前CEO……ではなく、ニュージーランドはパーマストン・ノース出身のティム・クック氏。2人は似ているが、同姓同名の別人だ。
当該ポストのリプライ件数は、9月14日時点でおよそ900件。内容もサムスンのジョークを褒めるポジティブなものから、話題性重視のマーケティング戦略を窘めるものまでさまざまだ。
広告として適切か否かは別として、単純な話題作りという点においては、本施策は大成功といってよいだろう。
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