ソニー・インタラクティブエンタテインメントは9月14日、全国のPlayStation取扱店にて期間限定で実施されているPlayStation 5（PS5）関連製品の「東京ゲームショウ2026 開催記念セール」に関する情報を公開。

本セールでは、PlayStation VR2、PlayStation VR2 Sense コントローラー充電スタンド、PULSE Elite ワイヤレスヘッドセットなどの周辺機器がお買い得価格で購入できる。この機会をお見逃しなく。

▼「東京ゲームショウ2026 開催記念セール」 紹介ページ

https://www.playstation.com/tokyo-game-show/#retail-sale

▼「PS5 デジタル・エディション 日本語専用」の詳細はこちら

https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/buy-now/ps5-digital-edition-Japanese-only/

■東京ゲームショウ2026開催記念セール 対象商品

・PlayStation VR2 (CFIJ-17000)

・PlayStation VR2 "Horizon Call of the Mountain" 同梱版 (CFIJ-17001)

・PlayStation VR2 Sense コントローラー充電スタンド (CFI-ZSS1J)

・PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット (CFI-ZWH2J／CFI-ZWH2JC)

・PULSE Elite ワイヤレスヘッドセット ミッドナイト ブラック (CFI-ZWH2J01)

＜セール実施中のPlayStation取扱店＞※五十音順

Amazon.co.jp

イオンスタイルオンライン

エディオンゲーム取り扱い各店、およびエディオン ネットショップ

コジマ ゲーム取扱各店、およびコジマネット

コストコ

Joshin ゲーム取扱各店、およびJoshin webショップ

ソニーストア

ソフマップ ゲーム取扱各店、およびソフマップ・ドットコム、アキバ☆ソフマップ

ノジマ ゲーム取扱各店、ノジマオンライン

PAO 青梅店

ビックカメラ ゲーム取扱各店、およびビックカメラ.com

ヤマダホールディングスゲーム取り扱い各店、およびヤマダウェブコム

ヨドバシカメラ ゲーム取扱各店、及びヨドバシドットコム

楽天ブックス

■「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」発売中！

日本国内での使用に限定したお買い得なPS5本体「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」が希望小売価格5万5000円で発売中 ※1 。PS5の超高速SSD、ハプティックフィードバック、3Dオーディオ、PlayStation 4との後方互換性 ※2 などのPS5の基本的な処理性能はそのままに、日本向けに一部の仕様をカスタマイズした製品となる。

※1 「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」は期間限定セール製品ではありません。

※2 一部のPS4ゲームはPS5でのプレイに対応していない場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。

※ 本商品では日本のPlayStation Storeで入手したダウンロード版のPS5ゲームと、サポートされているダウンロード版のPS4ゲームをお楽しみいただけます。別売りのディスクドライブを装着することでパッケージ版のゲーム・映像作品もお楽しみいただけます。ディスクドライブとPS5のペアリングにはインターネット接続が必要です。

▼「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」紹介ページはこちら

https://www.playstation.com/ja-jp/ps5/buy-now/ps5-digital-edition-Japanese-only/

■「東京ゲームショウ2026」 にてプレイステーションブースが出展！

SIEは、2026年9月17日から9月21日に幕張メッセ（千葉）にて開催される「東京ゲームショウ2026」にプレイステーションブースを出展する。本年は、PS5で発売を予定している期待の新作タイトル4作品を試遊タイトルとして出展。

PlayStation Studiosからは『Marvel's Wolverine』、ソフトウェアメーカー各社からは『モンスターハンターワイルズ：アセンダンス』『FINAL FANTASY VII REVELATION』、および『ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE』の計4作品を楽しむことが可能だ。

▼「TGSプレイステーションブース特設サイト」はこちら

https://www.playstation.com/tokyo-game-show/