PlayStationファンならデザインにも注目！「27"ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」
PlayStation純正27型QHDモニター、使ってみたら思ったよりいい！ DualSense充電スタンドもめちゃ便利
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（以下、SIE）が、純正モニター「27"ゲーミングモニター DualSense充電フック付き」を発売しました。価格はソニーストア直販価格で4万9980円です。今回、SIEから本機を提供してもらったので、本製品がどのようなモニターなのか紹介していきます。
PS5でもPCでも使いやすい27型＆QHD解像度
リフレッシュレートは最大240Hz
まずは、基本スペックからチェックしていきましょう。27"ゲーミングモニター DualSense充電フック付きのサイズは27型で、解像度はQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは240Hzです。
PlayStation 5のスペックでいうと、4K（3840×2160ドット）、リフレッシュレートは最大120Hzまで対応しています。このモニターだと、解像度は1つ下のQHD、フレームレートは倍なので、ちょっとちぐはぐに感じるかもしれませんが、私のようにPCでもPS5でもゲームを遊ぶプレイヤーにとっては、とてもちょうどいいスペックに感じます。
というのも、4K＆240Hzでゲームを遊ぶとなると、結構ハイスペックなパソコンが必要になります。私が使っている自作PCにおいては、QHD＋240Hzがとてもちょうどいいんです。加えて、4K＋240Hzのディスプレーとなると、より高額になってしまうので、よりコアゲーマー層向けになってしまいます。そういう意味でも、QHD＋240Hzというスペックはちょうどよく、カジュアルにゲームを楽しむ人であればまさにちょうどいいモニターだなと感じます。
これ以上のハイエンドがいいという人は、それこそINZONEのハイエンドモデルなどが選択肢になってくるでしょう。
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