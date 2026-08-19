ソニー・インタラクティブエンタテインメントは8月19日、PlayStationのオーディオアクセサリーのラインアップに新たに加わる「PULSE Elevate ワイヤレススピーカー」の発売日と価格を公開した。11月12日より、3万7980円で販売する。

PULSE Elevateは、平面磁界型ドライバーやPlayStation Linkなどの優れた技術を搭載。AI強化ノイズ除去技術を備えたマイクを内蔵しており、ヘッドセット不要でクリアなボイスチャットが可能だ。

内蔵充電池と充電ドックにより、デスクトップはもちろんベッド横に配置してPlayStation Portal用のスピーカーにするなど、自由に持ち運びが可能なのもポイント。

付属のUSBアダプターでPCにもそのまま超低遅延接続できるため、PCゲームユーザーにもおすすめ。

カラーバリエーションは「ミッドナイトブラック」と「ホワイト」の2色。部屋に合うカラーでゲームの音響環境を整えてみてはいかがだろうか。