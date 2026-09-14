グッドスマイルカンパニーは9月14日、新作ゲーム『機動警察パトレイバー the Case Files』のPlayStation 5ダウンロード版のアーリーアクセスを開始した。ゲームの発売日は9月17日予定。価格は、パッケージ通常版が6380円、ダウンロード通常版が3960円、アーリーアクセス権つきのデジタルデラックスエディションが5500円だ。

本作は日本語のほか、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語にも対応。海外からの購入も可能となっている。

▼PS5 ダウンロード版の購入はこちら

・【72時間のアーリーアクセス権付き】デジタルデラックスエディション

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JB1261-PPSA37629_00-0097699497812435

・通常版

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JB1261-PPSA37629_00-PATLABOR00000001

▼最新PV

本作は「機動警察パトレイバー」の数々の名シーンが追体験できるPS5／PC（Steam／Epic Games Store）向けの3Dアクションゲーム。特車二課と相対する側それぞれの視点でプレイできるミッションや、イングラムに始まり、グリフォンや零式など20体以上のレイバーの登場、射撃訓練やレイバー同士の対戦に挑めるシミュレーターモードなど、本作ならではのゲーム体験を楽しむことが可能だ。

＜あらすじ＞

レイバー。それは産業用に開発された ロボットの総称である。

建設土木の分野に広く普及したがレイバーによる犯罪も急増。

警視庁は特車二課パトロールレイバー中隊を新設してこれに対抗した。

通称「パトレイバー」の誕生である。

PC（Steam／Epic Games Store）版は2026年9月17日配信。現在ウィッシュリスト登録受付中だ。

Steam：https://store.steampowered.com/app/3275400/

Epic Games Store：https://store.epicgames.com/p/patlabor-the-case-files-333cfe

■原作スタッフ完全監修のもと制作！

本作は、原作と同じく出渕裕氏（メカニック監修）、伊藤和典氏（脚本監修）、高田明美氏（キャラクター作画監修）による監修のもと制作。さらにゲームオリジナルとなる、夏服姿の特車二課キャラクターたちも登場する。ぜひプレイして確かめてほしい。

■「機動警察パトレイバー EZY」に登場する「イングラム・プラス」のDLCを開発中！

全3章構成で現在File2が劇場公開中の「機動警察パトレイバー EZY」より「イングラム・プラス」がDLCで発売予定。現在鋭意開発中だ。

続報は「メカスマ公式X」より発信するとのことなので、今後の情報もお見逃しのないよう、ぜひ公式Xのフォローしよう。

▼メカスマ公式X

https://x.com/gsc_mechasmile

▼機動警察パトレイバー公式X

https://x.com/patlabor0810

■『機動警察パトレイバー the Case Files』が東京ゲームショウ2026に出展！

『機動警察パトレイバー the Case Files』は、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」のハピネットブースに出展する。ブース内にグッドスマイルカンパニー特設ブースが設けられ、特設ブース内にて本作の試遊、および最新PVの上映を行う。

さらに、試遊台で本作を試遊した人には「機動警察パトレイバー the Case Files特製ステッカー」をプレゼント。ぜひ立ち寄ってみよう。

＜出展概要＞

イベント名：東京ゲームショウ2026（https://tgs.cesa.or.jp/2026/about）

開催日時：

ビジネスデイ：2026年9月17日～9月18日 10時～17時

一般公開日：2026年9月19日～9月20日 9時30分～17時

2026年9月21日 9時30分～16時

会場・出展ブース：

会場：幕張メッセ（https://tgs.cesa.or.jp/2026/map）

出展ブース：ハピネットブース（Hall6 06-N04）

特設サイト：https://happinet-tgs.com/#overview

【ゲーム情報】

タイトル：機動警察パトレイバー the Case Files

ジャンル：3Dアクション

販売：グッドスマイルカンパニー

開発：チャイム

プラットフォーム：PlayStation 5／PC（Steam／Epic Games Store）

発売日：2026年9月17日

※デジタルデラックスエディションはアーリーアクセスで本日2026年9月14日からプレイ可能。

価格：

パッケージ通常版：6380円

ダウンロード通常版：3960円

ダウンロード版デジタルデラックスエディション：5500円

※パッケージ版はPS5のみ。

※ダウンロード版は9月17日0時までPlayStation Plus加入で10％オフで予約購入可能。

CERO：A（全年齢対象）

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