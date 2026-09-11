Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第236回
Ryzen 7＆16GBメモリ搭載のLenovo14型ノート「IdeaPad Slim 3」が32％オフとお買い得
2026年09月11日 21時00分更新
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16：10の広い作業領域がうれしい
「Lenovo IdeaPad Slim 3」
Lenovo IdeaPad Slim 3は、14インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの10万4800円（32％オフ）で販売されています（9月11日現在）。
本製品は、高性能なAMD Ryzen 7 8840HSプロセッサーと16GBメモリ、512GB SSDを搭載した14.0型ノートPC。アスペクト比16:10のWUXGA IPS液晶を採用し、見やすい作業空間を実現しています。
重量は約1.39kgと軽量で、指紋センサーやプライバシーシャッター付きカメラも備えており、持ち運んでの利用やテレワークにも適しています。
「Lenovo IdeaPad Slim 3」の特徴
AMD Ryzen 7 8840HS搭載の優れた処理性能
8コアの強力なプロセッサーと16GBメモリを搭載しており、日常作業からマルチタスクまでスムーズに対応できます。
作業しやすい16:10の14.0型WUXGA液晶ディスプレー
一般的な16:9よりも縦領域が広い1920×1200ドットの画面を採用し、Web閲覧や文書作成などの作業効率が高まります。
軽量1.39kgの薄型ボディと充実したインターフェース
約1.39kgの軽量設計に加え、Power deliveryやDisplayPort出力に対応したUSB Type-C、HDMI、SDカードリーダーなどの豊富な端子を備えています。
まとめ：軽くて快適なノートPC
おすすめしたいのは、「軽量大画面のノート」を求める人です。14型で16：10の縦広ディスプレー、余裕のある16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもAMD Ryzen7と十分なスペック。ノートとして軽めで、バッテリー駆動も約12.6時間と1日しっかり持つので、持ち歩くことが多い人向けです。
Lenovoは香港のメーカーですが日本向けの支社もあり、サポートもしっかりしています。そのあたりの安心感も含めてお買い得なので、購入を検討してみては。
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