Ryzen 7＆16GBメモリ搭載のLenovo14型ノート「IdeaPad Slim 3」が32％オフとお買い得

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Lenovo IdeaPad Slim 3は、14インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの10万4800円（32％オフ）で販売されています（9月11日現在）。

本製品は、高性能なAMD Ryzen 7 8840HSプロセッサーと16GBメモリ、512GB SSDを搭載した14.0型ノートPC。アスペクト比16:10のWUXGA IPS液晶を採用し、見やすい作業空間を実現しています。

重量は約1.39kgと軽量で、指紋センサーやプライバシーシャッター付きカメラも備えており、持ち運んでの利用やテレワークにも適しています。

AMD Ryzen 7 8840HS搭載の優れた処理性能

8コアの強力なプロセッサーと16GBメモリを搭載しており、日常作業からマルチタスクまでスムーズに対応できます。

作業しやすい16:10の14.0型WUXGA液晶ディスプレー

一般的な16:9よりも縦領域が広い1920×1200ドットの画面を採用し、Web閲覧や文書作成などの作業効率が高まります。

軽量1.39kgの薄型ボディと充実したインターフェース

約1.39kgの軽量設計に加え、Power deliveryやDisplayPort出力に対応したUSB Type-C、HDMI、SDカードリーダーなどの豊富な端子を備えています。

まとめ：軽くて快適なノートPC

おすすめしたいのは、「軽量大画面のノート」を求める人です。14型で16：10の縦広ディスプレー、余裕のある16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもAMD Ryzen7と十分なスペック。ノートとして軽めで、バッテリー駆動も約12.6時間と1日しっかり持つので、持ち歩くことが多い人向けです。

Lenovoは香港のメーカーですが日本向けの支社もあり、サポートもしっかりしています。そのあたりの安心感も含めてお買い得なので、購入を検討してみては。