ゲームも動画編集も快適！ Lenovoのハイスペック15.6型ノート「LOQ」が33％オフ

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Lenovo LOQ 15IRX10は、15.6インチのゲーミングノートPCです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの22万4280円（33％オフ）で販売されています（9月14日現在）。

本製品は、インテル Core i7-14700HXとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載。大容量32GBメモリと512GB SSDを備え、ゲームや動画編集、CADなどの重い作業も快適にこなせます。

ディスプレーは144Hz駆動のFHD IPS液晶を採用。充実した各種ポート類やバックライト付きキーボードも標準装備しています。重量は約2.4kgと重めなので、どちらかというと据え置きで使いたい製品です。

Core i7-14700HXとRTX 5060による高い処理性能

20コアのパワフルなCPUと最新グラフィックスを搭載し、最新PCゲームから動画編集などのクリエイティブ作業までスムーズにこなせます。

多重タスクも余裕でこなせる32GBの大容量DDR5メモリ

標準で32GB（16GB×2）の高速DDR5メモリを搭載しており、複数のアプリケーションを同時に立ち上げても動作が重くなりにくく快適です。

リフレッシュレート144Hz＆G-SYNC対応の15.6型FHD液晶

滑らかな映像表示を可能にする144Hzの高リフレッシュレート液晶を採用。画面のズレを抑えるNVIDIA G-SYNCにも対応し、動きの激しいゲームも快適に楽しめます。

まとめ：ゲームも動画編集もこれ1台

おすすめしたいのは、「マルチタスクをこなしたいノート」を求める人です。15.6型で広々としたディスプレーと余裕のある32GBメモリで、ゲームも動画編集もサクサクとこなせます。

この性能でセール価格22万円は非常にお買い得。大手メーカーのLenovo製なので、サポートも安心です。ぜひしっかりしたノートPCが欲しい人は、検討してみてください。