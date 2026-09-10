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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第235回

脱ぎ履きラクラク＆歩きやすい「ジャングルモック」が32％オフでお買い得

2026年09月10日 07時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「メレル ウォーキングシューズ JUNGLE MOC」をチェック！
 

履きやすく脱ぎやすいシューズ
「メレル ウォーキングシューズ JUNGLE MOC」

　「JUNGLE MOC」は、メレルの販売するウォーキングシューズです。Amazon.co.jpでは、タイムセールで1万470円（32％オフ）などで販売されています（9月9日現在）。

　このシューズは、1998年の誕生以来世界中で愛され続けている定番のモックシューズです。アッパーには上品で高撥水なピッグスキンスエードを採用。伸縮性のあるサイドゴアとスリッポン形状により脱ぎ履きがスムーズです。

　独自のエアークッションミッドソールが衝撃を吸収し、アウトドアから日常使いまで唯一無二の快適な履き心地を提供します。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

「メレル ウォーキングシューズ JUNGLE MOC」の特徴

脱ぎ履きがとにかくスムーズなスリッポンデザイン

　アッパー両側面のゴアとプルストラップにより、紐を結ぶ手間なく素早く着脱できます。アクティビティ後のアフタースポーツシューズや日常の散歩、通勤にも最適です。

撥水性に優れた上質なピッグスキンスエード

　上質なピッグスキンレザーを採用しており、アウトドアライクでありながら上品な見た目を誇ります。撥水性が高く汚れにも強いため、さまざまなシーンで活躍します。

衝撃を吸収して疲れを軽減する独自のエアークッション

　かかと部分に搭載された「メレル・エアークッションミッドソール」が歩行時の衝撃をしっかり吸収。土踏まずを支えるナイロンシャンクとともに、長時間の歩行でも快適さをキープします。

Amazonで「メレル ウォーキングシューズ JUNGLE MOC」をチェック！
 

まとめ：マジで「楽」。これ一足で良い

　おすすめしたいのは、「快適な靴」を求める人です。独自のスリップイン構造により、手を使わずスルッと履けます。サンダルのような手軽さと、街歩きでも違和感のない上品なデザインを両立しています。

　クッション性も優れており、長時間歩いても疲れにくく快適。ちょっとしたお出かけや日々の買い物もこれ一足でOK。なんなら通勤に履いていきたいという声も。ぜひ楽に履けるシューズとして一足試してみてはいかがでしょうか。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

Amazon.co.jpでチェック

[メレル]ウォーキングシューズ ジャングル モック GUNSMOKE 27.0 cm 2E メンズ

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