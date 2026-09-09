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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第234回

「グランツーリスモ7」に最適な人気ハンコン「Logicool G G923」が26％オフ！

2026年09月09日 21時00分更新

文● Zenon／ASCII

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Amazonで「Logicool G ハンコン G923」をチェック！
 

没入感あるレース体験を自宅で！
「Logicool G ハンコン G923」

　本製品は、Logicoolの販売するレーシングゲーム向けハンドルコントローラー。Amazonではセールで、4万3118円（26％オフ）で販売されています（9月9日現在）。

　1秒間に4000回の解析を行う次世代フィードバックシステム「TRUEFORCE」を搭載し、リアルな路面感覚やエンジンの振動を繊細に体感できます。発進時を有利にするプログラム可能なデュアルクラッチや、感圧式を再現したブレーキペダルを備えており、自宅で没入感あふれるレース体験を楽しめます。

　主要な対応タイトルは「グランツーリスモ7」「Forza Horizon 6」などのレーシングゲーム。とくに「グランツーリスモ7」は10月と12月に無料大型アップデート「Spec IV」が控えているので、始めるにはもってこいのタイミングです。

「Logicool G ハンコン G923」の特徴

次世代フォースフィードバック「TRUEFORCE」搭載

　ゲームエンジンと直接連携し、毎秒4000回の解析を行うことで、路面の状態やエンジンの振動、マシンの挙動をこれまでにないリアルさでステアリングに伝えます。

理想的なスタートを叶える「デュアルクラッチ」機能

　プログラム可能なデュアルクラッチローンチアシストを搭載。トラクションを最大限に引き出し、レース開始時のスリップを抑えたスピーディーなロケットスタートを可能にします。

リアルな踏み心地を再現した高精度ペダルユニット

　プログレッシブスプリングを採用した感圧式ブレーキペダルを装備。踏み込み加減に応じた緻密な制動コントロールが可能で、ヒール・アンド・トウなどの本格操作にも対応します。

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まとめ：まるで実車のような触り心地

　おすすめしたいのは、「実際に車に乗るのが好きな人」です。ハンコンは実車のようにハンドルを回し、ペダルを踏みこんでゲーム内の車を操作するもの。その操作感はまるで実車のようで、高い没入感を得られます。

　ゆえに、実際に車を運転するのが好きな人ほどおすすめできます。ハンドルから伝わる路面の凹凸、踏み込んだペダルの重さとレスポンス、一度体験すれば病み付きになること間違いなし！ お値段もお手頃なので、ぜひ「ハンコンデビュー」に購入を検討してみてください。

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