Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第237回
持ち運びラクラクで非常時も安心！ Ankerの30Wソーラーパネルがコンパクトで良い
2026年09月12日 08時00分更新
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もしもの備えにソーラーパネルという選択肢
「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」
Solix PS30 Portable Solar Panelは、Ankerの販売するソーラーパネルです。Amazon.co.jpでは、7990円で販売され、売れています（9月11日現在）。
本製品は、屋外や非常時にもスマホなどを直接給電できる折りたたみ式ソーラーパネルです。最大15W出力のUSB-Cと最大12W出力のUSB-Aの2ポートを備え、2台同時充電に対応します。
IP65の防塵・防水性能と日陰から移動した際に給電を再開する自動再充電機能を搭載し、突然の悪天候でも壊れません。約1.1kgの軽量設計で持ち運びにも便利です。
「Anker Solix PS30 Portable Solar Panel」の特徴
USB-CとUSB-Aの2ポート搭載で2台同時充電が可能
最大15W出力のUSB-Cポートと最大12W出力のUSB-Aポートを備えており、スマートフォンやタブレットなどの機器を2台同時に充電できます。
突然の雨や砂塵にも耐えるIP65の防塵・防水性能
ポート部にラバーキャップを採用しており、IP65相当の防塵・防水規格に対応しています。アウトドアでの急な悪天候でも安心して使用できます。
持ち運びに便利な軽量折りたたみ設計と設置用リング
約1.1kgと軽量でコンパクトに畳んで収納できます。さらに本体四隅のリングと付属カラビナを活用することで、リュックやテントに固定して充電が行えます。
まとめ：たためばコンパクト、展開時は広々使える
おすすめしたいのは、「実用性のあるソーラーパネル」を探している人です。格納時は約「22.4×27.2×4.3cm」、展開時は約「90.4×27.2×1.8cm」と、それぞれタブレットサイズ／大きめのタオルくらいのサイズ感です。
モバイルバッテリーと併用すれば、アウトドア時の頼もしい充電手段に。また、万が一の防災用品としても備えておいて損はありません。日が出てるだけで充電できるのは、災害時に便利すぎます。ぜひご検討ください。
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