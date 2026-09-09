Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第233回
ゲームも動画もこれ一台でOK！ 使いやすい万能タブレット「Xiaomi Pad 8」
2026年09月09日 16時00分更新
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使いやすい万能タブレット
「Xiaomi Pad 8」
Xiaomi Pad 8は、シャオミが販売する11.2型タブレットです。Amazon.co.jpでは7万4980円で販売されています（9月9日現在）。
3.2K解像度と144Hzリフレッシュレートに対応した高精細ディスプレーやDolby Atmos対応クワッドスピーカー、Snapdragon 8s Gen 4 を備え、エンタメを極上の映像と音響で楽しめます。
さらに9200mAhの大容量バッテリーと45W急速充電に対応し、PCレベルの操作性を実現するワークステーションモードも魅力。使いやすい万能タブレットとして人気を博している一品です。
「Xiaomi Pad 8」の特徴
Snapdragon 8s Gen 4搭載による圧倒的なハイパフォーマンス
高い処理能力を誇る最先端の4nmプロセスチップを採用。負荷の高い3Dゲームから動画編集、グラフィック処理までスムーズにこなせます。
3.2K解像度＆144Hz駆動の11.2インチ高精細ディスプレー
アスペクト比3:2の画面はドキュメント閲覧や作業に最適です。144Hzのハイリフレッシュレートにより、なめらかなスクロールと美しい映像表示を実現しています。
作業効率を高めるワークステーションモードと「Xiaomi HyperAI」
PCレベルの操作感を実現するUIやOfficeソフトとの高い親和性に加え、要約や翻訳、スケッチ作成などをサポートする各種AI機能を標準搭載しています。
まとめ：エンタメ用に1台欲しい
おすすめしたいのは、「エンタメ向けタブレット」が欲しい人です。Snapdragon 8s Gen 4 搭載でメモリも8GBあるため、重めのゲームも動画視聴も快適です。解像度が3.2Kと11.2型にしては高いのもポイント。画質が数値以上によく見えるはずです。
音質もクワッドスピーカーで迫力満点なので、エンタメ用途にはぴったりの一台。9200mAhという大容量バッテリーに加え、45W急速充電機能も楽しい時間を長くしてくれるため嬉しいところ。ぜひ購入を検討してみてください。
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