折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第3回
【速報】129ドルから！ オープンイヤーなのにノイキャン搭載の新型「AirPods 5」がコスパ最強すぎる
2026年09月10日 03時00分更新
アップルは今日9日（現地時間）、AirPods 5を発表した。AirPods 5の価格は、アクティブノイズキャンセリングを搭載した標準モデルが129ドル、追加機能を備えた上位モデルが149ドル。どちらのモデルも今日から予約開始、発売日は9月18日。
ノイズキャンセリングと音響性能
耳を塞がないオープンイヤーデザインでありながら、新しいマルチポート音響構造と次世代アダプティブEQを備えており、豊かで細やかなサウンドと没入感のあるパーソナライズされた空間オーディオを実現している。進化した音響アーキテクチャとコンピュータショナルオーディオにより、前世代からノイズ削減効果が50％向上しており、オープンイヤー型として最高クラスのアクティブノイズキャンセリングを提供するという。
さらに、周囲の音を自然に聴き取れる外部音取り込みモードや、周囲の雑音に応じてノイズキャンセリングと外部音取り込みを自動的に切り替える適応型オーディオも搭載される。
Apple Intelligenceと先進機能
iPhone上のApple Intelligenceとシームレスに連携し、ハンズフリーでSiri AIを利用できる。個人の文脈や一般的な知識を活用して質問に答えたり、道案内を取得したりすることが可能となっている。また、対面での会話などをリアルタイムに翻訳するライブ翻訳機能もサポートする。
耐久性とバッテリー性能
雨や汗、ホコリに対する耐性が強化されており、日常のさまざまなシーンで安心して使えるよう耐久性が向上している。標準モデルのバッテリーは、アクティブノイズキャンセリング使用時で最大4時間の連続再生が可能であり、コンパクトな充電ケースを併用することで最大20時間まで再生可能。
上位モデルの追加機能
上位モデルには、軸部分（ステム）を上下にスワイプするだけで直感的に音量を調整できるスワイプ操作機能が備わる。さらに、高密度なバッテリーセルの採用によりノイズキャンセリング使用時で最大5時間の再生が可能となっているほか、ケースはApple Watch用充電器やQi規格の充電器によるワイヤレス充電に対応する。
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